Футбольный клуб «Динамо» потерпел самое крупное поражение с нынешним тренером Марцелом Личкой. В рамках Кубка России динамовцы уступили «Спартаку» (1:4). Матч проходил на «Открытие Арене». За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Спартак»—«Динамо» — это всегда весело. Команды приучили болельщиков, что в любом турнире их очная встреча получается голевой. Мячей было много, и в этот раз, к изумлению поклонников «Динамо», их команды на поле не было достаточно долго.

«Спартак» в первые минуты просто переехал соперника. После того как уже на 18-й минуте Александр Соболев забил в ворота бело-голубых третий мяч, комментатор Константин Генич вспомнил футбольный сленг. А когда на 24-й минуте Антон Зиньковский отправил в ворота четвертый гол, комментаторы начали задавать вопросы.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка, объясняя причину провала команды в первые полчаса, даже не мог подобрать слова, хотя очень неплохо знает русский язык:

«Как по-русски? Comportment for the game — это значит настрой на игру. Они выходили так, как будто вечером играли Champions League, а мы — поиграть в футбол».

Состояние тренера можно понять. Впрочем, «Динамо» пропустив четыре мяча из игры не выключилось, и какое-то время пыталось изменить ход встречи, но пороха у гостей хватило лишь на один гол во втором тайме. «Спартак» же после яркого старта играть практически бросил. Почему, потом объяснил автор четвертого мяча Антон Зиньковский:

«Так всегда бывает. Даже если счет был бы 2:0, уже морально успокаиваешься — подсел чуть к своим воротам, и уже от обороны начинаешь играть. Тут получилось 4. Потом действительно как отрезало, пытались это изменить, но не смогли».

После этой победы «Спартак» укрепился в своей группе на первом месте и практически обеспечил себе выход в следующую стадию турнира. Но самое главное — команда доказала болельщикам, которых, кстати, на этом матче собралось почти 20 тыс. человек, что у Гильермо Абаскаля и компании все в порядке, уверен бывший игрок красно-белых Эдуард Мор:

«Были невыразительные игры, болельщики уже начали сомневаться, и к Абаскалю пошли претензии.

Вот такая победа — уверенная, крупная — была очень нужна именно "Спартаку". У динамовцев в этом плане в чемпионате дела идут получше, я имею в виду последние матчи.

А "Спартаку" победа была просто необходима, и это все получилось».

Конечно одной победы, к тому же в Кубке, недостаточно, чтобы забыть обо всех проблемах народной команды, но несколько дней болельщики могут спать спокойно. 30 августа на авансцену выйдут другие клубы, которым, как и «Спартаку» тоже нужно многое доказывать. ЦСКА в рамках Кубка России предстоит сыграть на выезде с Сочи, а «Ростов» Валерия Карпина ждет в гости «Локомотив» с Артемом Дзюбой, который вернулся и готов забивать.

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