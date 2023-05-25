СК РФ заинтересовался скандалом с нерасселенным аварийным домом в Оренбурге

Руководитель регионального СУ СК РФ Вячеслав Зудерман представит доклад о предварительных и окончательных результатах проверки ситуации с нерасселенным аварийным домом в Оренбурге. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает центральный аппарат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее в информационный центр ведомства обратился представитель группы жильцов многоквартирного дома 1936 года постройки в Оренбурге. Он сообщил, что здание было признано аварийным еще в 2017 году, в нем зафиксировано разрушение фундамента и лестницы. Кроме того, в полах и стенах образовалось множество трещин, а стены разрушаются.

Чиновники несколько раз корректировали срок расселения дома. В последний раз он продлевался до 2025 года. В 2023 году от управления зданием отказалось ООО «УК Деповская» из-за нерентабельности. Помимо прочего, чиновники внесли в муниципальный реестр «недостоверные сведения о датах постройки и признании дома аварийным», сообщает СК РФ.

Ранее Следственный комитет России решил вмешаться в ситуацию с предоставлением многодетным семьям Оренбуржья участков без инфраструктуры. СМИ сообщили об отсутствии на территории подъездных дорог и водоснабжения.

Георгий Портнов