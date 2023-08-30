Виноградари Дона ожидают снижения урожая в 2023 году на 50% из-за дождей

Из-за сильных ливней виноградарские хозяйства Ростовской области ожидают снижение объема сбора винограда в текущем году на 50%. Об этом пишет «РБК Ростов-на-Дону» со ссылкой на председателя Союза виноградарей и виноделов региона, координатора проектов «Вилла Звезда» и «Усадьба Саркел» Игоря Губина.

«Количество дождей наряду с жарой вызвало ложную серую гниль винограда и быстрый рост сорняков. Это привело к тому, что виноград, как говорят виноградари, ''сгорел''. Поэтому урожай низкий. Кто-то успел обработать площади большими количествами химзащиты. Мы, например, остались без урожая»,— рассказал господин Губин журналистам.

Игорь Губин также отметил, что в подобной ситуации оказались и другие хозяйства региона.

Напомним, в 2022 году на территории Ростовской области валовый сбор винограда составил 10 тыс. т. Сегодня виноградники региона занимают площадь в 1,6 тыс. га. В текущем году планируется увеличить их еще на 50 га. Предпочтение отдается местным автохтонным сортам — «Сибирьковый», «Цимлянский черный» и «Красностоп Золотовский».

Анастасия Назарова