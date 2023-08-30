Домашний арест назначили прокурору района Ижевска по делу о пособничестве экс-мэру

В столице Удмуртии суд избрал меру пресечения прокурору Октябрьского района Николаю Пушину, обвиняемому в злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ). Мужчина пробудет под домашним арестом до 29 октября, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества. В отношении него также установили ряд ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным, представленным пресс-службой прокуратуры региона, мужчина в интересах экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева содействовал в злоупотреблении должностными полномочиями. В частности, он незаконно предоставил специализированному застройщику «Ухтомского один» земельный участок площадью 1,9 тыс. кв. м. При этом торги не проводились.

В заседании Николай Пушин просил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде или запрета определенных действий. При этом защитник отмечал, что скрываться и оказывать давление обвиняемый не намерен.

Напомним, в конце мая Олег Бекмеметьев, занимавший должность главы города 4,5 года, объявил об уходе по собственному желанию. Позднее его задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и поместили под домашний арест.