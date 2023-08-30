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Коммерсантъ FM
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Продажи алмазов De Beers в августе упали на 42%

Крупнейший в мире производитель алмазов компания De Beers сообщила, что в седьмом торговом цикле, который продолжался с 26 июля по 29 августа, продажи необработанных алмазов составили $370 млн. Это на 42% меньше, чем в аналогичном цикле 2022 года, на 10% меньше, чем в предыдущий, июльский, цикл, и вообще самый низкий показатель в текущем году. С начала года объем продаж необработанных алмазов составил $3,2 млрд.

За год De Beers проводит десять продаж алмазов, так называемых торговых циклов. Завершившийся цикл — уже четвертый подряд, когда продажи алмазов De Beers сокращаются.

Как рассказал генеральный директор De Beers Эл Кук, «экономическая ситуация обуславливает слабый спрос конечного потребителя на ювелирные изделия с бриллиантами на ключевых потребительских рынках». Кроме того, по его словам, торговля в летний период традиционно ниже, и представители перерабатывающего сектора алмазной индустрии сохраняют осторожный подход к закупкам в свете текущих макроэкономических проблем.

Алена Миклашевская

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