Продажи алмазов De Beers упали в июле на 10%

Крупнейший в мире производитель алмазов компания De Beers сообщила, что в июле продажи необработанных алмазов составили $410 млрд. Это на 10% меньше, чем в предыдущий, июньский, цикл, и на 35% меньше, чем годом ранее. За год De Beers проводит десять продаж алмазов, так называемых торговых циклов. Нынешние данные — это предварительные данные по продажам в шестой цикл, длившийся с 10 по 25 июля.

Генеральный директор De Beers Эл Кук объяснил снижение обычными сезонными колебаниями, а также сложной макроэкономической ситуацией. «Игроки перерабатывающего сектора алмазной индустрии продолжают осторожно подходить к покупкам в условиях продолжающихся макроэкономических проблем»,— отметил он.

В июне сообщалось, что цены на алмазы за 12 месяцев упали на 13,8%. Эксперты объяснили это коррекцией после роста цен во время пандемии, а также снижением спроса из-за макроэкономической неопределенности.

Яна Рождественская