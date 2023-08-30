Донские аграрии заготовили 74% от запланированного объема семян озимых культур

Сельские хозяйства Ростовской области в рамках подготовки к севу озимых зерновых уже заготовили 420 тыс. т семян — это 74% от запланированного объема посевного материала, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского.

По словам главы ведомства, в текущем году площадь посевов озимых культур увеличится на 3,6% — до 2,9 млн га. На Дону уже ведутся предпосевные работы для обеспечения влагосбережения почвы.

«Необходимо дальнейшее освоение научно обоснованной структуры посевов, формирование севооборотов, тщательная подготовка почвы, сев в оптимальные сроки»,— приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия области Константина Рачаловского.

Ранее сообщалось, что в 2023 году валовый урожай зерновых превысил прошлогодний на 1 млн т.

Анастасия Назарова