Валовый сбор ранних зерновых на Дону в 2023 году увеличился на 1 млн тонн

В 2023 году аграрии Ростовской области собрали 15,4 млн т ранних зерновых и зернобобоых — почти на 1 млн т больше, чем в прошлом году. Об этом в ходе выездного кустового совещания, посвященного организованному проведению осенних полевых, работ сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

По словам главы ведомства, 82% нынешнего урожая состоит из продовольственного зерна 3 и 4 класса. Средняя урожайность в этом году составила 44,4 ц/га, что на 5,2% больше, чем в 2022 году.

«Основу в донском каравае составляет более 13,7 млн т озимой пшеницы, что больше, чем в прошлом году, на 446 тыс. т. Кроме того, в этом году был достигнут рекордный урожай зернобобовых культур, в том числе и гороха, – собрано 526,7 тыс. т, что на 193% больше, чем в прошлом году, и больше, чем за все прошлые годы в регионе»,— цитирует господина Рачаловского пресс-служба правительства региона.

Напомним, в текущем году донские аграрии поставили новый исторический рекорд по объему сбора ранних зерновых.