В Екатеринбурге открыли новое здание гимназии №40

В Екатеринбурге состоялось открытие нового здания гимназии №40 на ул. Мичурина. Об этом в telegram-канале сообщил мэр Алексей Орлов. Корпус, в строительство которого вложили 1,3 млрд руб., готов принять более 1 тыс. учеников.

«Проектировщики, строители, те, кто занимался оборудованием, постарались на славу — комфорт ученикам обеспечен высочайший, к их услугам новейшие образовательные технологии»,— отметил глава города.

Напомним, строительство нового корпуса школы завершили на год раньше. Новый четырехэтажный корпус вмещает 24 класса для школьников среднего и старшего звена и 16 классов для учеников начальной школы. В нем построен актовый зал на 430 мест, коворкинг, медиазона, три спортивных зала, предметные классы со всей необходимой аппаратурой.

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