Новый корпус гимназии №40 в Екатеринбурге построили на год раньше за 1,3 млрд рублей

Строительство нового корпуса екатеринбургской гимназии № 40 у Метеогорки (Октябрьский район) завершили на год раньше. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, на возведение было выделено более 1,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Следующая фотография 1 / 3 Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Согласно контракту, строительство должно было завершиться 10 декабря 2024 года. Закончить работы на год ранее удалось с помощью субсидии в размере 323 млн руб., которую направил губернатор Евгений Куйвашев из областного бюджета. «Опережающее финансирование позволило строителям взять высокий темп работ и завершить строительство к началу учебного года»,— сказано в сообщении.

Новый четырехэтажный корпус рассчитан на 1025 учащихся — он вмещает 24 класса для школьников среднего и старшего звена и 16 классов для учеников начальной школы. В нем построен актовый зал на 430 мест, коворкинг, медиазона, три спортивных зала, предметные классы со всей необходимой аппаратурой. На крыше здания будет оборудована площадка для прогулок площадью 500 кв. м.

Напомним, о раннем завершении возведения нового корпуса гимназии №40 стало известно в августе 2022 года. Тогда предполагалось, что строительство закончится к концу 2023 года. Здание гимназии на Мичурина, 181 было снесено в 2019 году. Раньше там учились 700 детей. Средства на строительство нового корпуса были выделены из федерального бюджета.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте