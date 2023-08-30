Сдвоенная «Ласточка» выйдет маршрут Нижний Новгород — Москва в сентябре

На железнодорожном маршруте Нижний Новгород — Москва в сентябре будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда «Ласточка». Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО РЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из Москвы состав из девяти вагонов будет отбывать 1,3,8,10,15,17,22,24 и 29 сентября в 20:57. Прибытие в Нижний Новгорода состоится в 01:07. Из Нижнего Новгорода поезд будет отправляться 2,4,9,11,16,18,23,25 и 30 сентября в 04:55, прибывать в Москву — в 09:06.

Как писал «Ъ-Приволжье», также на конец августа и сентябрь на ГЖД назначен дополнительный дневной поезд до Москвы с отправлением из Нижнего Новгорода в 16:43. Обратно Из Москвы он будет выходить в 13:57.

Андрей Репин