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Сдвоенная «Ласточка» выйдет маршрут Нижний Новгород — Москва в сентябре

На железнодорожном маршруте Нижний Новгород — Москва в сентябре будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда «Ласточка». Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО РЖД).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из Москвы состав из девяти вагонов будет отбывать 1,3,8,10,15,17,22,24 и 29 сентября в 20:57. Прибытие в Нижний Новгорода состоится в 01:07. Из Нижнего Новгорода поезд будет отправляться 2,4,9,11,16,18,23,25 и 30 сентября в 04:55, прибывать в Москву — в 09:06.

Как писал «Ъ-Приволжье», также на конец августа и сентябрь на ГЖД назначен дополнительный дневной поезд до Москвы с отправлением из Нижнего Новгорода в 16:43. Обратно Из Москвы он будет выходить в 13:57.

Андрей Репин

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