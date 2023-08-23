Дополнительный поезд Нижний Новгород — Москва будет запущен с 24 августа

Правительство Нижегородской области и руководство Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») договорились о запуске дополнительного поезда по маршруту Нижний Новгород — Москва и обратно. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, поезд «Нижегородец» будет отправляться из Нижнего Новгорода в 16:43 и прибывать в Москву на Ярославский вокзал в 22:08. Из Москвы в Нижний Новгород поезд будет уходить в 09:05, прибывать в пункт назначения — в 13:57. Решается вопрос о запуске по этому расписанию и маршруту двухэтажных вагонов. В какие дни будет ходить новый поезд, глава региона не уточнил.

Андрей Репин