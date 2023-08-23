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Дополнительный поезд Нижний Новгород — Москва будет запущен с 24 августа

Правительство Нижегородской области и руководство Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») договорились о запуске дополнительного поезда по маршруту Нижний Новгород — Москва и обратно. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, поезд «Нижегородец» будет отправляться из Нижнего Новгорода в 16:43 и прибывать в Москву на Ярославский вокзал в 22:08. Из Москвы в Нижний Новгород поезд будет уходить в 09:05, прибывать в пункт назначения — в 13:57. Решается вопрос о запуске по этому расписанию и маршруту двухэтажных вагонов. В какие дни будет ходить новый поезд, глава региона не уточнил.

Андрей Репин

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