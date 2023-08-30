В Димитровграде расследуют вырубку деревьев для расширения кладбища

Начата проверка в связи с незаконной рубкой деревьев в Димитровграде. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Прокуратура Ульянвской области

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что на территории государственного лесного фонда неустановленные лица повредили лесные насаждения. Это было сделано с помощью передвижных технических средств для незаконного расширения границ городского кладбища.

По итогам проверки будут приняты меры. В настоящее время оценивается ущерб лесному фонду и устанавливаются возможные очевидцы случившегося.

Ранее в Ульяновске на особо охраняемой природной территории «Винновская роща» (ООПТ, памятник природы регионального значения) подрядчик, производящий работы по рекультивации, вырубил 229 деревьев. При этом известно, что вырубка деревьев в ООПТ запрещена и проектом рекультивации не предусмотрена, а порубочный билет, выданный мэрией, признан природоохранной прокуратурой незаконным, в связи с чем главе города было направлено представление прокуратуры.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Отговорила роща».

Георгий Портнов