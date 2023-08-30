Бывший налоговый инспектор из Самары признан виновным в получении взятки

Суд вынес приговор бывшему главному государственному налоговому инспектору МИ ФНС России № 18 по Самарской области. Он признан виновным в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

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«Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу»,— говорится в сообщении.

Следствие и суд выяснили, что в августе минувшего года осужденный получил от представителя коммерческой компании 300 тыс. руб. Они были первой частью взятки в размере одного млн руб. Деньги передавались за помощь «в уменьшении налоговых доначислений с 50 до 5 млн руб., выявленных сотрудниками контрольного органа в отношении организации», которую представляет взяткодатель, установили силовики.

Ранее предприниматель из Самары была признана виновной в даче взятки сотруднику налоговой инспекции. Суд приговорил ее к семи годам колонии общего режима и штрафу на сумму три млн руб.

Георгий Портнов