Предприниматель из Самары признана виновной во взятке сотруднику налоговой инспекции

Вынесен приговор по уголовному делу о даче взятки должностному лицу в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ) в отношении жительницы Самары. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

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«Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 3 миллионов рублей»,— говорится в сообщении.

Следствие и суд выяснили, что 14 апреля минувшего года подсудимая от лица юридических фирм, которые не обладали фактической самостоятельностью и были созданы не для того, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью, договорилась с начальником контрольно-аналитического отдела налоговой инспекции региона о передаче взятки на сумму 300 тыс. руб.

За незаконное вознаграждение контрольный орган должен был оказывать общее покровительство деятельности указанных компаний. Также предполагалось, что фирмы смогут избежать налоговых проверок.

Однако сотрудник налоговой инспекции сообщил силовикам о готовящемся преступлении. В итоге подсудимую задержали сотрудники регионального УФСБ после передачи части взятки на сумму 100 тыс. руб.

Ранее в Самаре сотрудника налоговой службы задержали при получении взятки. По версии следствия, он получил от представителя ООО взятку в размере 300 тыс. руб. от ранее оговоренной суммы в 1 млн руб.

Георгий Портнов