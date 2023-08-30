Вертолеты при тушении пожара в Геленджике в среду сбросили 120 тонн воды

Вертолеты при тушении пожара в Геленджике только в среду сбросили на очаги пожара более 120 тонн воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кубани.

Видео пресс-службы ГУМЧС по Кубани

Всего к борьбе с огнем привлечено два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами. Тушение продолжается в сложных условиях при сильном ветре с порывами до 30 м/с и в местности со сложным рельефом.

Пожар начался днем 29 августа, предположительно из-за костра на территории дома одного из местных жителей. Сначала площадь пожара составляла 1,5 га. К 22:00 вторника она достигла уже до 5 га, а к утру среды — 30 га. По последним данным Рослесхоза, площадь пожара составляет 118 га.

Михаил Волкодав

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