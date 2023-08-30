Минфин объяснил, почему за полгода до экономики не дошло 1,6 трлн руб.

По итогам первых шести месяцев 2023 года объем недоведенных до бюджета средств превысил 1,6 трлн руб., несмотря на крупное авансирование госконтрактов в начале года, следует из июльского доклада Банка России (.pdf). Однако в Минфине объяснили «Известиям», что 1,6 трлн руб.— авансовые субсидии и зарезервированные средства по госконтрактам, которые расходуются в соответствии с планами финансирования в течение года.

Согласно отчету регулятора, в начале 2023 года активно авансировались будущие расходы из госбюджета. Деньги исполнителям госзаказов перечислялись не напрямую, а на их счета в Федеральном казначействе. В результате часть отраженных в отчетности трат не дошла до экономики. По итогам первого полугодия объем недоведенных средств превысил 1,6 трлн руб.

«Часть отраженных в бюджетной отчетности расходов фактически не доведена до экономики и не повлияла на изменение счетов бюджетополучателей в кредитных организациях (средства оседают на их счетах в Федеральном казначействе)»,— говорится в докладе.

В Минфине заявили «Известиям», что указанные в отчете Банка России 1,6 трлн руб.— это авансовые субсидии и зарезервированные средства по госконтрактам, «которые в установленном российским бюджетным законодательством порядке доводятся до главных получателей средств федерального бюджета в полном объеме и расходуются в соответствии со сметами и планами финансирования в течение года». В ведомстве подчеркнули, что считают некорректным утверждение регулятора об «осевших» средствах бюджетополучателей.

Гибкое управление возможностями авансирования госконтрактов правительство применяет с 2020 года — инструмент позволяет увеличить скорость поступления бюджетных средств в экономику и поддержать бизнес в условиях кризиса. В марте текущего года особые условия авансирования госконтрактов были продлены до конца 2023-го.

Как пояснили «Ъ» в Минфине, поставщики смогут получить от заказчиков до 50% от суммы контракта при условии его казначейского сопровождения. Для контрактов, не подпадающих под казначейский контроль, предельный размер аванса ограничат 30% его стоимости.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто не успел, тот не аванс».