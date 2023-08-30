Бразилия нарастила импорт никеля из России до максимума с 2005 года

Бразилия в июле закупила у России никеля на $11,1 млн. Это стало максимумом с мая 2005 года, а также сделало РФ главным поставщиком никеля в страну, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на бразильскую статслужбу.

По ее данным, в июле Россия увеличила поставки никеля в Бразилию в 2,2 раза по сравнению с июнем. В абсолютном выражении импорт российского никеля увеличился в 2,3 раза, до 435,9 т никеля, что является крупнейшей поставкой с июля 2019 года.

На втором месте по объему поставок никеля в Бразилию — Норвегия (на $10,4 млн), на третьем — США ($7,3 млн), также в пятерку вошли Германия ($4,7 млн) и Южная Африка ($3 млн).

При этом по итогам семи месяцев основным импортером никеля в Бразилию были США, поставившие металла на $48,3 млн и сместившие с первого места Норвегию ($44,7 млн). Россия, увеличившая поставки за январь—июль в 2,5 раза (до $28,8 млн), заняла третье место.

В первом полугодии «Норникель» резко переориентировал продажи в Азию, регион впервые в истории стал для компании самым крупным рынком. При этом падение цен на металлы привело к сокращению выручки компании на 20%, до $7,2 млрд, а курсовые разницы обрушили чистую прибыль в пять раз, до $1,1 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «"Норникель" уронил прибыль».

Лаура Кеффер