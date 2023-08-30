Сообщения о минировании объектов в Ставрополе оказались ложными

Специалисты служб экстренного реагирования завершили проверку общественных объектов в Ставрополе, по которым поступили ложные сообщения о минировании. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Ставрополя Иван Ульянченко.

«Оперативные службы полностью завершили обследование в 4 утра. Только представьте, сколько сил и ресурсов отнимают такие сообщения. Но безопасность горожан — превыше всего»,— написал глава администрации.

Напомним, днем накануне власти города получили сообщения о минировани ицентральной библиотеки, автовокзала, городской и краевой больницы, ЦУМа, краевого суда и управления ЗАГС СК. На перечисленные объекты были направлены специализированные службы для проверки поступившей информации.