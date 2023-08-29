Сообщения о минировании ряда объектов в Ставрополе поступили властям города

Утром 29 августа властям Ставрополя поступили сообщения о минировании нескольких общественных объектов в городе, написал в своем Telegram-канале глава администрации краевой столицы Иван Ульянченко.

Сообщалось, что заминированы центральная библиотека, автовокзал, городская и краевая больницы, ЦУМ, краевой суд и управление ЗАГС СК. На места для проверки направлены службы экстренного реагирования.

«Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Разбираемся»,— написал Иван Ульянченко.

Анастасия Назарова