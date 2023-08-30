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Коммерсантъ FM
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В Находке более 19 тыс. человек остались без света из-за аварии на электросетях

В Приморском крае произошло аварийное отключение электроэнергии в Находке. Без света осталось более 19 тыс. жителей города, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По ее данным, авария произошла около 9:30 (2:30 мск). В результате отключилось электричество в 96 домах на улицах Заводская, Нахимовская и Горького. Уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Прокуратура Находки организовала проверку.

В Приморском крае с начала августа продолжаются сильные дожди. 25 августа в регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Из-за осадков пострадало более 5 тыс. домовладений, погибли шесть человек. Общий ущерб власти оценивают как минимум в 7 млрд руб. В регионе также затопило федеральную трассу.

Лаура Кеффер

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