В Находке более 19 тыс. человек остались без света из-за аварии на электросетях

В Приморском крае произошло аварийное отключение электроэнергии в Находке. Без света осталось более 19 тыс. жителей города, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По ее данным, авария произошла около 9:30 (2:30 мск). В результате отключилось электричество в 96 домах на улицах Заводская, Нахимовская и Горького. Уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Прокуратура Находки организовала проверку.

В Приморском крае с начала августа продолжаются сильные дожди. 25 августа в регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Из-за осадков пострадало более 5 тыс. домовладений, погибли шесть человек. Общий ущерб власти оценивают как минимум в 7 млрд руб. В регионе также затопило федеральную трассу.

Лаура Кеффер