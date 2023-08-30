Власти Хакасии ввели ограничения на использование БПЛА

В Хакасии ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее постановление главы региона издано 28 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Согласно документу, ограничения вводятся на период действия в республике уровня базовой готовности. Он был введен указом российского президента Владимира Путина от 19 октября 2022 года. Исключения сделаны для БПЛА, которые используют органы власти различного уровня, выполняющие гособоронзаказ организации, а также для ряда других случаев.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее ограничения на использование дронов в День знаний и в дни голосования ввели в ряде сибирских муниципалитетов. Например, в Новосибирске и Красноярске.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский