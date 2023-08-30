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Коммерсантъ FM
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Мэр Киева сообщил о взрывах в городе

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о взрывах в городе. Издание «Страна» со ссылкой на местные паблики сообщило, что в одном районе Киева начался пожар.

Как сообщил Виталий Кличко, в Дарницком районе обломки упали на крышу торгового помещения. В Шевченковском районе из-за падения обломков начался пожар в административном здании.

Украинское издание «Зеркало недели» также сообщило о взрывах в Кировоградской области и городе Черкассы.

Этой ночью воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киевской области и в Киеве. Воздушная тревога была отменена к утру.

Анастасия Ларина

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