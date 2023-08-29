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Коммерсантъ FM
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Дрон-камикадзе ударил по приемной «Единой России» в Новой Каховке

По общественной приемной партии «Единая Россия» в Новой Каховке Херсонской области нанес удар беспилотник. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

Приемная располагается в жилом доме. При ударе беспилотника никто не пострадал: на тот момент приемной не было людей. Были полностью уничтожены техника и документация.

В общественной приемной по понедельникам и пятницам был прием граждан. 30 августа должно было пройти общественное обсуждение программы партии. «Цель теракта киевского режима ясна — нарушить мирную жизнь, запугать мирных жителей и сорвать выборы»,— заявили в пресс-службе.

Накануне глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать на российских выборах в других регионах. Единый день голосования пройдет 10 сентября.

Анастасия Ларина

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