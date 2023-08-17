Годовая инфляция в Петербурге ускорилась до 5%

Годовая инфляция в Санкт-Петербурге в июле выросла до 5%, что на 1.4 п.п. выше, чем показатель прошлого месяца — 3,6% в июне. Такие данные приводит пресс-служба Северо-Западного главного управления Центробанка России.

По информации регулятора, в годовом выражении рост цен ускорился на апельсины, бананы, груши, лимоны, яблоки и виноград. Также подорожали куриные яйца, что обусловлено затратами птицефабрик на покупку импортных кормовых добавок и оборудования.

На бытовую технику и электронику, в частности, смартфоны, компьютеры, телевизоры, снижение цен замедлилось.

В Центробанке уточнили, что инфляционное давление усиливается под влиянием внутреннего спроса, в том числе на импортные товары, что влияет на динамику курса рубля. Как следствие, растут инфляционные ожидания.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что рост зарплат по Петербургу и Ленобласти в значительной мере определил инфляцию.

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