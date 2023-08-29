В Петербурге задержали похитителя обруча скульптуры у метро «Пионерская»

Работники службы транспортной безопасности задержали и передали сотрудникам полиции мужчину, который ранее похитил металлический обруч скульптуры «Бегущие дети» у метро «Пионерская». Об этом 29 августа сообщил 78.ru.

В петербургском метрополитене отметили, что восстанавливать скульптуру будут силами предприятия. Вскоре поврежденный элемент вернут на место.

Станция метро «Пионерская» открылась для входа и выхода после капитального ремонта 19 августа. За два месяца работ там заменили дефектные участки железобетонных плит перекрытия машинного зала, обновили лестничные спуски и расширили входные вестибюльные двери для маломобильных граждан.

На время закрытия станции в Петербурге было усилено движение общественного транспорта по наземным маршрутам.

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