Нижний Тагил получил 7,4 млрд рублей на строительство станции водоподготовки и водовода

Нижний Тагил получил 7,4 млрд руб. на строительство станции водоподготовки «Южная» и магистрального водовода. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Нижнетагильский трамвай». Напомним, ранее в региональном правительстве сообщили, что на эти цели выделят 6,2 млрд руб.

Новая станция позволит обеспечить питьевой водой более 220 тыс. жителей Нижнего Тагила, а также соцобъекты и промышленные предприятия.

Черноисточинское водохранилище — основной источник питьевого водоснабжения Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. С 2021 года идет работа по реабилитации водоема.

Полина Хабарова

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