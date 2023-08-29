Бастрыкин потребовал доклад по делу о пропаже фигуристки Алины Горбачевой

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доклад по делу об убийстве, которое возбудили после исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачевой в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Глава ведомства просит доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах и мерах, направленных на розыск несовершеннолетней.

Предварительно установлено, что Алина Горбачева вечером 28 августа после тренировки вышла из спорткомплекса, но домой не пришла. Сегодня днем фигуристку заметили в одном из кафе на Волоколамском шоссе. Соответствующее видео опубликовала прокуратура Москвы.

Алина Горбачева родилась 23 июля 2007 года в Краснодаре. Заниматься фигурным катанием начала в 7 лет и ради карьеры переехала в Москву.

Наталья Решетняк

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