Следователи организовали проверку после исчезновения фигуристки Алины Горбачевой

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева, которая родилась в Краснодаре. Об исчезновении спортсменки сообщила ее мать. Спустя сутки после пропажи девочки столичный главк Следственного комитета РФ организовал доследственную проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предварительно известно, что Алина Горбачева вечером 28 августа после тренировки вышла из спорткомплекса, но домой не пришла. В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения спортсменки.

Источник агентства «Москва» утверждает, что фигуристка поссорилась с тренером.

Согласно сведениям из открытых источников, Алина Горбачева родилась 23 июля 2007 года в Краснодаре. Заниматься фигурным катанием начала в 7 лет. Ради карьеры фигуристка уехала из родного Краснодара в Тверь, а позже в Москву. Тренер Алины Горбачевой Софья Федченко тоже из Краснодара и переезжала вместе с воспитанницей.

В прошлом сезоне Алина Горбачева заняла шестое место в финале Гран-при России, на чемпионате России — девятое.

Наталья Решетняк

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