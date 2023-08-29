В Петербурге многодетным семьям на покупку жилья выделили 6,2 млрд рублей

С начала года социальные выплаты на улучшение жилищных условий многодетных семей в Санкт-Петербурге составили 6,2 млрд рублей. Поддержку получили 752 семьи, сообщили 29 августа в пресс-службе Жилищного комитета.

В ведомстве отметили, что получить социальную помощь может каждая многодетная семья, которая будет признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Срок действия свидетельства — 7 месяцев.

Для получения льготы предлагается обращаться в «Горжилобмен».

Всего, по данным Смольного, к марту 2023 года в городе проживало 53 тысячи многодетных семей, в которых воспитывались 171 428 детей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный потратит 150 млн рублей на премии учреждениям культуры.

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