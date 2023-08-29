Заработная плата в Германии показала рекордный рост во втором квартале

Во втором квартале реальные зарплаты в Германии выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордный показатель для страны с 2008 года, когда стали вестись подобные подсчеты.

В первом квартале рост реальных зарплат в годовом исчислении в Германии составил 5,6%. Эксперты отмечают, что рост зарплат, происшедший после скачка инфляции в прошлом году, может серьезно поднять потребительскую активность в стране. В то же время рост расходов на рабочую силу способен снова подстегнуть инфляцию.

«Реальные зарплаты снижались в течение трех последних лет,— цитирует Financial Times эксперта нюрнбергского Института по изучению рынка труда Энцо Вебера.— Теперь же они хотя бы вышли на уровень стагнации (за последние годы.— "Ъ")». «Это хорошие новости для экономики. Рост зарплат поддержит потребительский спрос и восстановление экономики»,— полагает экономист Oxford Economics Оливер Ракау.

Евгений Хвостик