РЖД запретили езду на самокатах на вокзалах Северо-Запада

На железнодорожных вокзалах и платформах СЗФО запретили передвижение на самокатах, велосипедах, гироскутерах, моноколёсах, скейтбордах и роликовых коньках. Соответствующий приказ по требованию прокуратуры издала Северо-Западная региональная дирекция железнодорожных вокзалов РЖД.

По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, теперь на вышеперечисленных средствах разрешается исключительно на привокзальных территориях перед фасадом здания, если это не препятствует основным маршрутам прохода пассажиров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили законопроект, регулирующий деятельность кикшеринговых компаний и использование электросамокатов.

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