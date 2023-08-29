Госкорпорация дошла до Кипра

Как стало известно «Ъ-Юг», арбитражный суд по требованию АСВ взыскал 1,2 млн евро с кипрской фирмы Volemer в пользу ростовского «Капиталбанка», который обанкротился еще в 2016 году. Как заявило АСВ, незадолго до банкротства банк совершил сомнительную сделку, передав фирме активы на невыгодных условиях. Однако добиться реального возмещения убытков будет практически невозможно, считают юристы.
Фото: «Ъ-Юг»
Арбитражный суд Ростовской области определил взыскать 1,24 млн евро с кипрской фирмы Volemer Holding Limited в пользу ростовского АКБ «Капиталбанк». Деньги взысканы по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках процедуры банкротства банка.
Таким образом, АСВ добилось компенсации потерь «Капиталбанка» из-за неправомерного отчуждения активов в виде пакета акций фирмы Auga Group (Литва).
Как следует из судебных документов, банк продал фирме Volemer порядка 4,6 млн штук акций Auga Group за 1,24 млн евро, сделка купли-продажи была заключена в декабре 2015 года. Спустя всего два месяца ЦБ отозвал у «Капиталбанка» лицензию, а еще через месяц кредитная организация была признана несостоятельной.
Зарегистрированная в Литве компания Auga Group занимается производством органических продуктов питания. Акции компании котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах (данные открытых источников).
В ходе процедуры банкротства банка АСВ потребовала признать сделку купли-продажи акций Auga Group недействительной и вернуть актив во владение «Капиталбанка». Требование было мотивировано невыгодными для банка условиями сделки.
В частности, АСВ указало на предоставление фирме Volemer возможности оплатить покупку в рассрочку на два года под 10% годовых. При этом к моменту совершения спорной сделки банк уже имел уведомление ЦБ о возможности отзыва лицензии в связи с ухудшением финансового состояния.
В итоге арбитражный суд обязал Volemer вернуть акции «Капиталбанку». Однако, фирма отказалась добровольно исполнить судебное решение, а его принудительное исполнение на территории республики Кипр оказалось затруднительным. Тогда АСВ обратилось с ходатайством о взыскании денежной стоимости ценных бумаг в размере, указанном в договоре купли-продажи. Суд посчитал возможным удовлетворить ходатайство.
По словам управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, участие РФ в соответствующих международных договорах позволяет осуществить денежное взыскание с иностранной компании. «Однако, в силу того, что ранее предпринятые действия не принесли результатов, данное решение о взыскании, с высокой вероятностью, останется по факту не исполненным»,— полагает юрист.
По данным из открытых источников, фирма Volemer Holding Limited была зарегистрирована на Кипре в 2010 году, в 2022 году была ликвидирована. Учредители фирмы не указываются.
Примечательно, что в материалах суда есть информация о том, что спорный договор был подписан председателем правления «Капиталбанка» Сергеем Осиповым. Однако, сам он отрицал свою причастность к продаже акций Auga Group. Банкир говорил, что его подпись на договоре была подделана, а к сомнительной сделке могут иметь отношение некоторые владельцы «Капиталбанка».
Как сообщал «Ъ-Юг» в 2019 году Сергей Осипов был осужден на семь с половиной лет по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, банкир был причастен к выдаче пяти заведомо невозвратных кредитов, из-за чего «Капиталбанк» потерял 717 млн руб.
«Капиталбанк» был зарегистрирован в 1993 году в Ростове-на-Дону, он имел офис в Москве и отделения в других городах. По данным ЦБ РФ, на дату отзыва лицензии (февраль 2016 года) у «Капиталбанка» было десять совладельцев с долями от 7,8% до 13,83%. Это граждане России, Латвии и Литвы, в том числе Сергей Осипов. В феврале 2016 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, мотивировав это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Регулятор посчитал, что «Капиталбанк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.