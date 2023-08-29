Госкорпорация дошла до Кипра

Как стало известно «Ъ-Юг», арбитражный суд по требованию АСВ взыскал 1,2 млн евро с кипрской фирмы Volemer в пользу ростовского «Капиталбанка», который обанкротился еще в 2016 году. Как заявило АСВ, незадолго до банкротства банк совершил сомнительную сделку, передав фирме активы на невыгодных условиях. Однако добиться реального возмещения убытков будет практически невозможно, считают юристы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

Арбитражный суд Ростовской области определил взыскать 1,24 млн евро с кипрской фирмы Volemer Holding Limited в пользу ростовского АКБ «Капиталбанк». Деньги взысканы по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках процедуры банкротства банка.

Таким образом, АСВ добилось компенсации потерь «Капиталбанка» из-за неправомерного отчуждения активов в виде пакета акций фирмы Auga Group (Литва).

Как следует из судебных документов, банк продал фирме Volemer порядка 4,6 млн штук акций Auga Group за 1,24 млн евро, сделка купли-продажи была заключена в декабре 2015 года. Спустя всего два месяца ЦБ отозвал у «Капиталбанка» лицензию, а еще через месяц кредитная организация была признана несостоятельной.

Зарегистрированная в Литве компания Auga Group занимается производством органических продуктов питания. Акции компании котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах (данные открытых источников).

В ходе процедуры банкротства банка АСВ потребовала признать сделку купли-продажи акций Auga Group недействительной и вернуть актив во владение «Капиталбанка». Требование было мотивировано невыгодными для банка условиями сделки.

В частности, АСВ указало на предоставление фирме Volemer возможности оплатить покупку в рассрочку на два года под 10% годовых. При этом к моменту совершения спорной сделки банк уже имел уведомление ЦБ о возможности отзыва лицензии в связи с ухудшением финансового состояния.

В итоге арбитражный суд обязал Volemer вернуть акции «Капиталбанку». Однако, фирма отказалась добровольно исполнить судебное решение, а его принудительное исполнение на территории республики Кипр оказалось затруднительным. Тогда АСВ обратилось с ходатайством о взыскании денежной стоимости ценных бумаг в размере, указанном в договоре купли-продажи. Суд посчитал возможным удовлетворить ходатайство.

По словам управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, участие РФ в соответствующих международных договорах позволяет осуществить денежное взыскание с иностранной компании. «Однако, в силу того, что ранее предпринятые действия не принесли результатов, данное решение о взыскании, с высокой вероятностью, останется по факту не исполненным»,— полагает юрист.

По данным из открытых источников, фирма Volemer Holding Limited была зарегистрирована на Кипре в 2010 году, в 2022 году была ликвидирована. Учредители фирмы не указываются.

Примечательно, что в материалах суда есть информация о том, что спорный договор был подписан председателем правления «Капиталбанка» Сергеем Осиповым. Однако, сам он отрицал свою причастность к продаже акций Auga Group. Банкир говорил, что его подпись на договоре была подделана, а к сомнительной сделке могут иметь отношение некоторые владельцы «Капиталбанка».

Как сообщал «Ъ-Юг» в 2019 году Сергей Осипов был осужден на семь с половиной лет по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, банкир был причастен к выдаче пяти заведомо невозвратных кредитов, из-за чего «Капиталбанк» потерял 717 млн руб.

«Капиталбанк» был зарегистрирован в 1993 году в Ростове-на-Дону, он имел офис в Москве и отделения в других городах. По данным ЦБ РФ, на дату отзыва лицензии (февраль 2016 года) у «Капиталбанка» было десять совладельцев с долями от 7,8% до 13,83%. Это граждане России, Латвии и Литвы, в том числе Сергей Осипов. В феврале 2016 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, мотивировав это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Регулятор посчитал, что «Капиталбанк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Вадим Водолазов