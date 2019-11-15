Экс-руководитель Капиталбанка Сергей Осипов осужден за мошенничество

Ленинский райсуд Ростова вынес обвинительный приговор бывшему председателю правления ростовского Капиталбанка Сергею Осипову. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком семь с половиной лет с отбыванием в колонии общего режима

Как ранее писал “Ъ-Юг”, уголовное дело по фактам хищения денежных средств в Капиталбанке было возбуждено осенью 2016 года по заявлению временной администрации банка, назначенной ЦБ РФ, после того как у него отозвали лицензию. По версии следствия, Сергей Осипов содействовал выдаче пяти заведомо невозвратных кредитов, из-за чего банк потерял 717 млн руб. Экс-банкиру было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Господин Осипов, с осени 2016 года находящийся в СИЗО, вину не признает. Государственный обвинитель по ходу судебного процесса просил осудить его на девять лет.

Сергей Осипов возглавлял ПАО АКБ «Капиталбанк» с февраля 2015 года по январь 2016-го.

Капиталбанк был зарегистрирован в 1993 году в Ростове-на-Дону, он имел офис в Москве и отделения в других городах. По данным ЦБ РФ, на дату отзыва лицензии у Капиталбанка было десять совладельцев с долями от 7,8% до 13,83%. Это граждане России, Латвии и Литвы, в том числе Сергей Осипов. В феврале 2016 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, мотивировав это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Регулятор посчитал, что Капиталбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ” «Банк растащили на троих»

Вадим Водолазов