«Петровне» нашлось дело

Учредитель компании «Солярис» Вероника Абрамова и ее муж Алексей Абрамов признаны виновными в злоупотреблении полномочиями при продаже маслозавода в Динском районе Кубани, а также товарного знака «Масло "Петровна"». В 2017 году супруги Абрамовы продали активы «Соляриса» фирме «Союз» по заниженной цене без согласия совладелицы завода Натальи Даниловой. Кроме того, от покупателя скрыли претензии на имущество со стороны Росэнергобанка, у которого завод находился в залоге по обязательствам на 1,2 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действия бывших владельцев «Соляриса» не вписались в Уголовный кодекс

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Действия бывших владельцев «Соляриса» не вписались в Уголовный кодекс

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первомайский райсуд Краснодара вынес приговор соучредителю ООО «Солярис» Веронике Абрамовой и ее супругу Алексею Абрамову, которые признаны виновными в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Приговор не был обжалован и вступил в силу, материалы дела опубликованы в картотеке суда.

Господин Абрамов, признанный организатором преступления, приговорен к штрафу 600 тыс. руб., его жене, которая должна была придавать видимость легальности незаконным схемам, назначен штраф 500 тыс. руб.

В уголовном деле шла речь о распоряжении имуществом ООО «Солярис», которое в 2017 году было продано краснодарской компании «Союз» за 255 млн руб.

ООО «Солярис» создано в 2010 году в Динском районе, основной вид деятельности — производство растительного масла, учредители — Вероника Абрамова (9%) и Наталья Данилова (91%). Выручка в 2017 году (последние опубликованные данные) — 48 млн руб., информация о прибыли отсутствует. Завод «Солярис» мощностью переработки 500 т семян подсолнечника в сутки производил масло под брендами «Петровна» и «Масловъ». С октября 2021 года ООО «Солярис» — банкрот.

В ходе судебного процесса совладелица фирмы, жительница Москвы Наталья Данилова рассказала, что в 2013 году ее знакомый Алексей Абрамов предложил ее мужу и ей войти в проект расширения производства на маслозаводе «Солярис». Господин Абрамов не занимал никаких должностей, но утверждал, что все управленческие решения принимает именно он. Супруги Даниловы, которые в тот момент располагали свободными средствами, согласились на инвестирование. Госпожа Данилова утверждает, что передала Алексею Абрамову около 400 млн руб. В 2014 году завод был пущен после реконструкции, но наладить стабильную работу не удалось — предприятие периодически останавливалось из-за отсутствия сырья, зарплату сотрудникам задерживали.

В декабре 2017 года директор завода Александр Маринин подписал с краснодарским ООО «Союз» договор купли-продажи имущественного комплекса ООО «Солярис», а также товарного знака «Масло "Петровна"».

Наталья Данилова утверждает, что узнала о сделке случайно в 2018 году, вырученных от продажи завода средств она не получала, согласия на сделку не давала, ее подпись в протоколе общего собрания подделана.

В 2019 году кредиторы инициировали банкротство ООО «Солярис», в ходе которого выяснилось, что имущество завода было заложено по обязательствам аффилированных структур перед Росэнергобанком (РЭБ) на сумму 1,2 млрд руб. Правда, в момент продажи активов залог был на какое-то время снят, а затем банк снова предъявил претензии «Солярису». Руководство фирмы «Союз» утверждает, что ничего не знало о споре с банком, в противном случае отказалось бы от покупки предприятия.

Уголовное дело по факту продажи маслозавода «Солярис» было возбуждено в 2019 году, проведенная следствием экспертиза установила, что стоимость активов составляет 334 млн руб.

Суд признал, что незаконные действия топ-менеджеров и владельцев ООО «Солярис» привели к отчуждению всего имущества предприятия и к его банкротству.

Как сообщал «Ъ-Юг», бывший директор завода Александр Маринин получил условный срок. Он частично признал вину, но заявил, что настоящим руководителем бизнеса был Алексей Абрамов.

Супруги Абрамовы признали вину в полном объеме, от показаний отказались. Защитник Тимур Стародубцев комментировать приговор не стал, дозвониться владелице компании «Союз» Светлане Поповой не удалось. Сейчас заводом владеет ООО «Союз», но Агентство по страхованию вкладов (правопреемник РЭБ) в ходе банкротства ООО «Солярис» требует вернуть имущество в конкурсную массу.

Анна Перова, Краснодар