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Коммерсантъ FM
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«Предстоит непростой разговор в российской столице»

Дмитрий Дризе — о вероятности возрождения переговорного процесса по Украине

Киев не хочет возвращать старую зерновую сделку. Такой вывод делают турецкие СМИ по итогам поездки главы МИД страны Хакана Фидана на Украину. 31 августа он прибывает в Москву, где согласует основные темы для предстоящих переговоров российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Их встреча запланирована на следующую неделю. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что визит Эрдогана — шанс возобновить мирный процесс по Украине в целом.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский в последнем интервью фактически снял основное условие начала переговоров с Россией. В принципе можно сказать обтекаемо — скорректировал. Если раньше он говорил исключительно о возврате к границам 1991 года и ничего другого слышать не хотел, то теперь согласен вести диалог, если армия Украины подойдет вплотную к территории полуострова.

Киев и его союзники решили не отступать от идеи контрнаступления

По мнению господина Зеленского, тогда возможно политически принудить Россию к демилитаризации Крыма. Можно, конечно, дискутировать, является это уступкой или серьезным изменением условий, но по факту вот так он сказал. И вторая острая тема — выборы. В стране действует военное положение, и по идее проводить их нельзя, но Запад вроде как настаивает — Зеленский не против, если союзники голосование профинансируют.

Собственно, к чему все это? Запад явно оказывает давление на офис Зеленского, дабы он как-то изменил позицию. Чтобы существовала хотя бы теоретическая возможность возврата к переговорному процессу. Это важно и для внутренней ситуации в западных странах — там же тоже есть свои партии мира. И зачем выборы, понятно: возможно, нужен новый лидер — более компромиссный.

Вот Зеленскому и дают срок до выборов для изменения ситуации на фронтах. Если нет, союзники примут любой сценарий.

Сразу нужно сказать: все это лишь версии — реальность выглядит, как правило, по-другому.

Между тем министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завершил миссию в Киеве и скоро прибывает в Москву. Результаты его консультаций не особенно освещаются. Это неудивительно, поскольку ему предстоит очень непростой разговор в российской столице. И по его итогам уже должны окончательно объявить о дате визита в Сочи Реджепа Тайипа Эрдогана.

Понятно, что речь идет не только о зерновой сделке, но и об урегулировании в целом. Судя по всему, расклад на сегодня такой: вот он — последний шанс договориться. Если нет, боевые действия переходят на новый уровень и явно затягиваются. Следует готовиться к зимней кампании 2024 года. Вполне возможно, что и к весенней тоже.

ТАСС: Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 сентября

Украина получает боевые самолеты и другие новые типы современных вооружений. В России также в следующем году главные выборы, так что есть смысл скорректировать позицию. С этим, судя по всему, президент Турции приедет в Сочи. А может быть, и не приедет. В этом случае мирный выход из положения как минимум в очередной раз откладывается. Оптимизма никто не испытывает. Но Запад четко дает понять, что к зимней кампании точно готов. Видимо, и Россия тоже.

Теперь что касается зерновой сделки: Владимир Зеленский заявил, что старый вариант — это уже история, нужно искать новую формулу черноморской инициативы. А суда между тем все равно проходят по так называемому временному коридору. Интересный момент: если переговоры с Эрдоганом провалятся, какую позицию он тогда займет? Вряд ли пророссийскую. Но вперед забегать нет смысла, тем более что столько всего интересного происходит, причем как в России, так и за ее пределами.

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