«Предстоит непростой разговор в российской столице»

Киев не хочет возвращать старую зерновую сделку. Такой вывод делают турецкие СМИ по итогам поездки главы МИД страны Хакана Фидана на Украину. 31 августа он прибывает в Москву, где согласует основные темы для предстоящих переговоров российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Их встреча запланирована на следующую неделю. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что визит Эрдогана — шанс возобновить мирный процесс по Украине в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский в последнем интервью фактически снял основное условие начала переговоров с Россией. В принципе можно сказать обтекаемо — скорректировал. Если раньше он говорил исключительно о возврате к границам 1991 года и ничего другого слышать не хотел, то теперь согласен вести диалог, если армия Украины подойдет вплотную к территории полуострова.

По мнению господина Зеленского, тогда возможно политически принудить Россию к демилитаризации Крыма. Можно, конечно, дискутировать, является это уступкой или серьезным изменением условий, но по факту вот так он сказал. И вторая острая тема — выборы. В стране действует военное положение, и по идее проводить их нельзя, но Запад вроде как настаивает — Зеленский не против, если союзники голосование профинансируют.

Собственно, к чему все это? Запад явно оказывает давление на офис Зеленского, дабы он как-то изменил позицию. Чтобы существовала хотя бы теоретическая возможность возврата к переговорному процессу. Это важно и для внутренней ситуации в западных странах — там же тоже есть свои партии мира. И зачем выборы, понятно: возможно, нужен новый лидер — более компромиссный.

Вот Зеленскому и дают срок до выборов для изменения ситуации на фронтах. Если нет, союзники примут любой сценарий.

Сразу нужно сказать: все это лишь версии — реальность выглядит, как правило, по-другому.

Между тем министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завершил миссию в Киеве и скоро прибывает в Москву. Результаты его консультаций не особенно освещаются. Это неудивительно, поскольку ему предстоит очень непростой разговор в российской столице. И по его итогам уже должны окончательно объявить о дате визита в Сочи Реджепа Тайипа Эрдогана.

Понятно, что речь идет не только о зерновой сделке, но и об урегулировании в целом. Судя по всему, расклад на сегодня такой: вот он — последний шанс договориться. Если нет, боевые действия переходят на новый уровень и явно затягиваются. Следует готовиться к зимней кампании 2024 года. Вполне возможно, что и к весенней тоже.

Украина получает боевые самолеты и другие новые типы современных вооружений. В России также в следующем году главные выборы, так что есть смысл скорректировать позицию. С этим, судя по всему, президент Турции приедет в Сочи. А может быть, и не приедет. В этом случае мирный выход из положения как минимум в очередной раз откладывается. Оптимизма никто не испытывает. Но Запад четко дает понять, что к зимней кампании точно готов. Видимо, и Россия тоже.

Теперь что касается зерновой сделки: Владимир Зеленский заявил, что старый вариант — это уже история, нужно искать новую формулу черноморской инициативы. А суда между тем все равно проходят по так называемому временному коридору. Интересный момент: если переговоры с Эрдоганом провалятся, какую позицию он тогда займет? Вряд ли пророссийскую. Но вперед забегать нет смысла, тем более что столько всего интересного происходит, причем как в России, так и за ее пределами.

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