В Смольном прокомментировали рост средней зарплаты в Петербурге

Наибольший вклад в рост средней номинальной заработной платы в Санкт-Петербурге внесла отрасль добычи полезных ископаемых. Об этом 29 августа на заседании городского правительства сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

Глава комитета уточнил, что достаточно большие объемы заработных плат в городе наблюдаются благодаря тому, что «крупнейший налогоплательщик перешел в Петербург».

Господин Зырянов также отметил, что весомый вклад в рост средних зарплат вносят сферы IT, финансов, страхования, науки и обрабатывающих производств.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным Петростата, средняя заработная плата в Санкт-Петербурге в июне составила 101 155 рублей, Таким образом, относительно июня прошлого года показатель вырос на 13,6%.

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