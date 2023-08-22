Средняя зарплата в Петербурге превысила 100 тыс. руб.

Средняя заработная плата в Санкт-Петербурге в июне составила 101 155 рублей, следует из отчета Петростата, опубликованного 21 августа.

Таким образом, относительно июня прошлого года показатель вырос на 13,6%. В то же время реальная зарплата, рассчитанная с учетом инфляции, увеличилась на 9,7% относительно июня прошлого года.

Самые прибыльные сферы деятельности, по данным Петростата, это добыча полезных ископаемых, финансовая и страховая деятельность и авиаперевозки. В первой сфере средняя зарплата составляет 209 тыс. руб., во второй — 162 тысячи рублей, в третьей — почти 157 тыс. руб.

Наибольший рост в зарплатах за месяц показало образование (+46,6%), финансовая и страховая деятельность (+18,4%) и соцобеспечение (+14,3%). С уменьшением зарплат столкнулись работники сферы водоснабжения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений (-27,2%), а также занятые добычей полезных ископаемых (-9,3%) и строительством (-2,3%).

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