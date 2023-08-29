Луиза Ахеджак не смогла взыскать с мэрии Краснодара стоимость особняка на берегу Кубани

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда повторно рассмотрела спор между мэрией Краснодара и Луизой Ахеджак, дочерью бывшего вице-губернатора края Мурата Ахеджака. Во взыскании с мэрии в пользу госпожи Ахеджак стоимости особняка на берегу Кубани, который перешел в собственность муниципалитета, отказано, сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Как ранее писал «Ъ-Юг», Луиза Ахеджак стала владелицей участка площадью 1,6 га и недостроенного здания в зеленой зоне «Затон» на берегу Кубани в 2021 году, недвижимость ей подарил ее дед Казбек Ахеджак. Принадлежавшая мужчине фирма ООО «Инвест-Юг» с 2008 года вела строительство здания, которое числилось как дом приемов краевой администрации. В 2010 году сын Казбека Ахеджака, вице-губернатор Кубани Мурат Ахеджак внезапно скончался, после чего стройка остановилась. Однако застройщик сумел выкупить объект в собственность.

В 2021 году Луиза Ахеджак обратилась в мэрию за разрешением на достройку, но получила отказ, поскольку территория находится в водоохранной зоне реки Кубань, а проект противоречит Правилам землепользования и застройки Краснодара. Тогда женщина обратилась в суд за взысканием с администрации города расходов в сумме 304 млн руб., затраченных на освоение участка. В октябре 2022 года Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил требования госпожи Ахеджак, в феврале текущего года Краснодарский краевой суд отменил это решение, но владелица участка оспорила его в кассационной инстанции. В итоге крайсуд повторно отказал Луизе Ахеджак во взыскании компенсации.

Анна Перова, Краснодар