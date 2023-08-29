Старшего сына экс-судьи Янгулбаева внесли в список экстремистов и террористов

Чеченского активиста и бывшего юриста «Комитета против пыток» (признан иностранным агентом) Абубакара Янгулбаева внесли в перечень экстремистов и террористов, следует из информации на сайте Росфинмониторинга. Его российские счета будут заблокированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абубакар Янгулбаев (внесен в список террористов и экстремистов)

Фото: facebook.com / abubakar.yangulbaev Абубакар Янгулбаев (внесен в список террористов и экстремистов)

Фото: facebook.com / abubakar.yangulbaev

Абубакар Янгулбаев находится за пределами России. 23 августа МВД России объявило Абубакара Янгулбаева в федеральный розыск. Статья Уголовного кодекса, по которой разыскивается активист, в карточке базы ведомства не указывалась.

18 августа в отношении Абубакара Янгулбаева возбудили уголовное дело о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Сам господин Янгулбаев сообщал, что поводом послужил пост от 2022 года о смерти Ахмата Кадырова, отца главы Чечни Рамзана Кадырова.

1 июля Telegram-канал Baza сообщил, что в отношении Абубакара Янгулбаева возбуждено уголовное дело об «организации экстремистской группировки» (ст. 282.2 УК РФ). Активист подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале.

Абубакар Янгулбаев — старший сын в семье экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В декабре 2021 года его младших братьев Ибрагима и Байсангура обвинили в призывах к терроризму из-за постов в Telegram-канале оппозиционного движения «Адат» (внесено в список запрещенных общественных объединений и религиозных организаций), а впоследствии объявили в розыск.

Сайди Янгулбаев покинул Россию в 2022 году, когда чеченские силовики увезли из квартиры в Нижнем Новгороде его жену Зарему Мусаеву. В июле 2023 года ее приговорили к 5,5 года колонии общего режима по обвинению в совершении насилия над представителем власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Полина Мотызлевская