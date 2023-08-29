Около ста автовладельцев получили страховое возмещение в результате разгула стихии на юге России этим летом

Южный региональный центр «АльфаСтрахование» летом 2023 г. урегулировал почти сто убытков по каско, возникших из-за ливневых дождей и града.



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Основная масса убытков приходится на автомобилистов из Ростова-на-Дону и Краснодарского края. Более 90% заявленных случаев – повреждение автомобиля градом. Самая большая выплата составила порядка 1 млн руб. Ее получил ростовчанин владелец BMW. Автомобиль пострадал от крупного града размером почти с человеческую ладонь. Машина во время стихии была припаркована на загородном участке.

«Сильные ливни этого лета часто сопровождались градом, в такой ситуации защитить автомобиль может только капитальный гараж. А спасти имущество только страховка – в ситуации с авто, это, конечно, каско, которое гарантирует выплаты и при разгуле стихии», – рассказала Елена Колесова, и.о. руководителя управления урегулирования розничных убытков Южного регионального центра «АльфаСтрахование».

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