В Югре мужчина скончался из-за отравления алкоголем, возбуждено уголовное дело

В Горноправдинске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) скончался 67-летний мужчина из-за отравления алкоголем, его 66-летний знакомый-предприниматель госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК округа.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 24 августа. 66-летний мужчина выпил алкогольную продукцию со своим 67-летним знакомым. Утром они оба обратились в больницу. Ночью 26 августа предприниматель был доставлен в реанимацию окружной больницы, где сейчас и находится. Как сообщили в УМВД ХМАО изданию «РБК Тюмень», предприниматель находится в коме, а выпитый мужчинами алкоголь, ориентировочно, был куплен в Тюменской области.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Из магазина и складских помещений изъята вся спиртосодержащая продукция и направлена на судебно-химическую экспертизу. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в марте предпринимателя из ХМАО отправили в колонию на шесть лет за отравление 16 человек поддельным алкоголем.

Полина Хабарова

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