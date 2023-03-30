Предпринимателя из ХМАО осудили на шесть лет за отравление 16 человек поддельным алкоголем

В ХМАО осужден 37-летний предприниматель из Кондинского района, обвиняемый по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший смерть двух и более лиц) и по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной продукции). Кондинский районный суд его приговорил к шести годам колонии общего режима за отравление метиловым спиртом 16 человек, сообщили в пресс-службе СКР по ХМАО.

По данным следствия, бизнесмен незаконно занимался реализацией алкоголя в период с ноября 2018 по январь 2022 года. Более 4 тыс. бутылок поддельной водки по 0,5 литра мужчина купил на тюменском складе «Сибирский» под брендами «Царская охота» и «Родники Сибири», а затем продавал в магазине «Ника» в поселке Кондинское.

Последняя партия в размере 500 бутылок водки была куплена предпринимателем 5 января 2022 года. В период с 6 по 8 января товар был куплен местными жителями, 16 человек из которых отравились метиловым спиртом. В результате девять человек скончались, четверо получили тяжкий вред здоровью, трое — легкий.

Следствием было установлено, что мужчина занимался незаконной реализацией алкоголя совместно с жителем Тюменской области, уголовное дело в отношении которого было прекращено в связи с его смертью.

Узнав информацию об отравлении местных жителей поддельным алкоголем, предприниматель уничтожил остатки товара и попытался скрыться, однако через несколько дней его задержали в Тюменской области.

В магазине «Ника» подделку продавали три женщины, две из которых признали свою вину и раскаялись. В рамках уголовного дела они приговорены к четырем годам условного лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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Полина Хабарова