Ударившему журналистку Al Jazeera запретили использовать интернет

Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал для Игоря Бердова, ударившего журналистку телеканала Al Jazeera Arabic Ранию Дридри, меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе выхода в интернет, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Господину Бердову запретили: посещать места массового скопления граждан с 22:00 до 06:00, общаться с потерпевшей и использовать интернет. Запрет избран на весь период предварительного расследования.

Господина Бердова, задержанного накануне в Петрозаводске, подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). Дознаватель пришел к выводу, что 24 августа около 23 часов Игорь Бердов, находясь около стихийного мемориала Евгению Пригожину, ударил ладонью по правой щеке журналистку телеканала Al Jazeera Arabic Ранию Дридри, которая вела в этот момент прямой эфир на иностранном языке, что и стало поводом для нападения на корреспондентку.

Господин Бердов и его адвокат частично согласились с ходатайством суда, но просили не применять запреты на использование интернета и общение с потерпевшей, так как это помешает трудовой деятельности и возможности примирения с журналисткой.

Игоря Бердова задержали в Петрозаводске накануне, 28 августа. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Было возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

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