В Карелии задержали подозреваемого в нападении на журналистку Al Jazeera

Полиция задержала в Петрозаводске 36-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на журналистку телеканала Al Jazeera Arabic Ранию Дридри у бывшего «ЧВК Вагнер центра» на Зольной улице в Петербурге, сообщила «Фонтанка».

По информации издания, задержание произошло около 6:30 28 августа на улице Попова в Петрозаводске. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в ночь на 25 августа неизвестный мужчина ударил в висок журналистку Al Jazeera Ранию Дридри, после чего скрылся. Госпожу Дридри госпитализировали в Александровскую больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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