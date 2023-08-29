Мастер-план Новороссийска утвердят к октябрю 2024 года

Мастер-план развития Новороссийска планируют утвердить осенью 2024 года. Об этом «РБК Краснодар» рассказал глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Эта работа займет не меньше девяти месяцев… Надо будет собрать все предложения со стороны бизнеса, вовлечь жителей… Соответственно, к октябрю месяцу ставим себе задачу его анонсировать, как законченный результат», — цитирует издание мэра.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», разработкой стратегического документа займется ГК «Дело» Сергея Шишкарева. Соответствующее трехстороннее соглашение о сотрудничестве между холдингом, администрациями Краснодарского края и Новороссийска подписано на полях Петербургского международного экономического форума — 2023.

Договором предусмотрены переоснащение портовой и прилегающей инфраструктуры в Новороссийске, строительство спортивных и социальных объектов, поддержка социальных проектов и благотворительная помощь детским и юношеским инициативам.

Наталья Решетняк

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