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Коммерсантъ FM
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В ХМАО мужчина умер из-за отравления алкоголем, еще один госпитализирован

В Горноправдинске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра; ХМАО) двое мужчин отравились алкоголем. Один из них госпитализирован, второй скончался. Следователи ХМАО возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, вечером 24 августа 66-летний предприниматель пил алкогольные напитки со своим 67-летним знакомым. Утром они обратились в больницу с симптомами отравления. Ночью 26 августа предприниматель был доставлен в реанимацию окружной больницы, где сейчас продолжает лечение. 67-летний мужчина скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Как сообщили порталу «РБК Тюмень» в УМВД по ХМАО, предприниматель впал в кому. Употребленный мужчинами алкоголь, по предварительным данным, был куплен в Тюменской области. «Сотрудники полиции устанавливают, где именно. Результатов судебно-медицинской экспертизы, по которым можно определить причину смерти, пока нет»,— сказано в сообщении.

Следователи изъяли из магазина предпринимателя и складских помещений всю алкогольную продукцию. Она направлена на судебно-химическую экспертизу.

О массовом отравлении подростков алкоголем в Первоуральске — в материале «Ъ» «Детский перепой».

Полина Хабарова, Екатеринбург

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