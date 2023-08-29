С грузового поезда сообщением Петербург-Выборг сняли двоих зацеперов

Двоих зацеперов обнаружили на сцепке между вагонами грузового поезда сообщением «Санкт-Петербург-Выборг» на станции Кирилловское в Ленинградской области. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Любителями экстремальной езды оказались 19-летний петербуржец и 23-летняя уроженка Красноярского края.

В линейном отделе полиции студенты рассказали, что забрались на поезд на станции Глухоозерская. В планах зацеперов была поездка в Выборг, цель — насладиться местными достопримечательностями.

Полицейские составили в отношении нарушителей административные протоколы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд оштрафовал Wikimedia на 1,5 млн руб. за неудаление пропаганды зацепинга.

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