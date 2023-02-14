Новые резиденты ОЭЗ «Оренбуржье» готовы инвестировать в проекты 1,3 млрд рублей

На сегодняшний день на стадии глубокой проработки находятся пять проектов потенциальных резидентов Особой экономической зоны «Оренбуржье». Общий объем планируемых инвестиций превышает 1,3 млрд руб. Планируется создание 400 новых рабочих мест. Об этом сообщает региональное правительство.

Ранее российский маркет-плейс OZON заявил о намерении построить в Оренбургской области крупнейший распределительный и накопительный центр. В рамках первого этапа планируется построить объект площадью 65 тыс. кв. м. На втором этапе она увеличится на 43 тыс. кв. м.

Фото: Правительство Оренбургской области

По предварительной оценке, объем инвестиций в проект составит от 3,5 млрд руб. Он предусматривает создание почти трех тыс. рабочих мест. Ранее стало известно о том, что Оренбуржье реализует проект производства и переработки твердой пшеницы. Площадка появится на территории ОЭЗ «Оренбуржье».

Георгий Портнов