МУГИСО хочет вернуть землю на Уктусе, где «Баден-Баден» планировал строительство

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) намерено вернуть себе земельный участок на Уктусе (район Екатеринбурга), который находится в аренде у компании «Баден-Баден». Соответствующий документ опубликовал вице-спикер регионального заксобрания, лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев (КПРФ) у себя в социальных сетях.

Как следует из документа, региональные власти отправили арендатору уведомление, в котором указано, что на арендованном участке нельзя строить капитальные объекты, но ответа на это не последовало. Там в ответе чиновников говорится, что сейчас участок никак не используется и зарос.

Сейчас МУГИСО готовит иск в суд для досрочного расторжения договора аренды земельного участка. Ранее компания заявляла о планах на строительство на данном участке.

Напомним, владельцы сети термальных комплексов также планируют построить на Уктусе отель. В прошлом году холдинг Baden Family подписал соглашение о сотрудничестве со Сбербанком по строительству отеля.

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